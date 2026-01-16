Musica gusto e Carnevale | sulla terrazza del Grande Albergo Roma torna la Festa del Gigi
Il Grande Albergo Roma torna ad accogliere la Festa del Gigi, un’occasione per celebrare il Carnevale con una serata sulla terrazza panoramica. Venerdì 13 febbraio, a partire dalle 20:30, si potrà gustare una cena servita accompagnata da musica dal vivo con il Duo
Venerdì 13 febbraio dalle ore 20,30 sulla Terrazza panoramica del Grande Albergo Roma nuovo appuntamento con la Festa del Gigi per festeggiare il Carnevale con una cena servita e tanta musica con il Duo "La Baraccata".MenuChisolino piacentino con Salumi Dop;Scrigno di sfoglia con ripieno di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
