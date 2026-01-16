Music station scuola e concerti | Salviamo le note da vivo

La Music Station di Trebbo di Reno si dedica alla promozione della musica dal vivo attraverso corsi, eventi e concerti. Con un’attenzione particolare alla qualità e alla crescita degli artisti, questa scuola rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e i musicisti locali. Il loro obiettivo è preservare e valorizzare l’esperienza della musica dal vivo, invitando tutti a condividere questa passione e a sostenere le esibizioni dal vivo.

All'ingresso campeggia una scritta. 'Salviamo la musica dal vivo '. È lo spirito della Music Station di Trebbo di Reno. Che a salvare la musica ci pensa ogni venerdì e sabato sera con una proposta live sempre diversa e a ingresso gratuito. Nata come scuola di musica nel 2016, negli anni è diventata un polo culturale dedicato alla musica dal vivo, alla formazione e alla socialità. "Chi entra si iscrive all'associazione compilando un modulo valido per un anno, senza alcun costo iniziale – spiega il presidente Milo Barbieri –. Ciò che viene consumato durante la serata costituisce il ricavato e, una volta tolte le spese, viene utilizzato per pagare le tessere associative di tutti.

