Il sindaco di Campofelice di Fitalia, Pietro Aldegheri, è deceduto ieri all'età di 52 anni, dopo una breve malattia. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità locale, che si unisce nel cordoglio. Aldegheri aveva svolto il suo ruolo pubblico con impegno e dedizione, lasciando un ricordo positivo tra i cittadini e le istituzioni del territorio.

È morto ieri (15 gennaio) dopo una breve malattia Pietro Aldegheri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia. Una scomparsa prematura che ha scosso i primi cittadini del comprensorio e che hanno espresso il loro dispiacere: "Pietro era uomo mite e disponibile, rispettoso delle istituzioni, sempre disponibile ed accogliente, il suo sorriso e il suo senso del dovere erano contagiosi. Ci mancheranno le sue qualità umane e amministrative, il suo voler fare squadra e credere nella politica come servizio", affermano. Aldegheri, sindacalista della Flai-Cgil era stato eletto consigliere comunale per la prima volta nel 1993, poi assessore e presidente del Consiglio comunale e infine sindaco nel 2017, riconfermato nel 2022. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Muore a 52 anni il maresciallo Di Lieto, parà della Folgore

Leggi anche: Schianto frontale sulla Via Emilia a Secugnago: muore donna di 52 anni

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Muore a 52 anni il sindaco di Campofelice di Fitalia Pietro Aldegheri; Muore improvvisamente a 52 anni, sconcerto a Gattinara; Franco Zanasi, muore a 82 anni il papà del pastificio Alibert. La moglie: «Un uomo instancabile»; Pietro Zantonini, chi era il vigilante morto di freddo nel cantiere delle Olimpiadi. Alla famiglia aveva detto: «Qui si gela».

Addio al sindaco di Campofelice di Fitalia, il dolore di tutta la comunità - PALERMO – È morto Pietro Aldeghieri, 52 anni, sindaco di Campofelice di Fitalia, in provincia di Palermo. livesicilia.it