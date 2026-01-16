Msc ecco il giro del mondo | nuove navi e Napoli baricentro

Msc Crociere si prepara a un 2026 di crescita significativa, con l’introduzione di nuove navi e un aumento delle rotte, consolidando Napoli come punto centrale delle operazioni. La compagnia, guidata dall’armatore Gianluigi Aponte, punta a raggiungere numeri record, ampliando la presenza nel settore delle crociere e rafforzando il suo ruolo nel panorama marittimo internazionale.

Più navi, più toccate, numeri record. Per il 2026 avanti tutta con Msc Crociere. La compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte vara programmi che prefigurano una grande attenzione al Mediterraneo e al porto di Napoli in particolare. Ieri a Milano l’anteprima ufficiale in occasione della presentazione della partecipazione della compagnia al game show «La Ruota della Fortuna»: tra i premi del gioco finale, “La Ruota delle Meraviglie”, ci sarà la possibilità di andare in crociera con Msc. Ma i veri premi Msc Crociere li distribuirà ai porti che toccheranno le sue navi. E un posto di assoluto rilievo lo avrà Napoli dove Msc Crociere posizionerà ben sei navi a settimana. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

