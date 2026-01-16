Mps Delfin | Mai discusso di eventuali dismissioni

Delfin ha confermato di non aver mai discusso di eventuali dismissioni della propria partecipazione in Monte dei Paschi di Siena. La società ha precisato che la quota in Mps deriva principalmente dalla conversione di azioni precedentemente possedute in Mediobanca. Queste dichiarazioni chiariscono l’attuale posizione di Delfin riguardo alla partecipazione nel capitale della banca, senza ipotesi di uscita o dismissione in atto.

Delfin ha escluso in qualsiasi ipotesi di uscita dal capitale di Monte dei Paschi di Siena, precisando di non aver «mai discusso alcuna ipotesi di dismissione della propria partecipazione finanziaria in Mps, che in gran parte deriva dalla conversione delle azioni precedentemente detenute in Mediobanca ». L’holding, che detiene il 17,5 per cento della banca senese, ha inoltre chiarito che non esistono trattative in corso con UniCredit o con altri soggetti per la vendita, totale o parziale, della quota. Il consiglio di amministrazione ha ribadito che «come investitore finanziario di lungo periodo», ha spiegato il cda, «Delfin opera con un approccio orientato alla creazione di valore nel tempo, nell’interesse della società e dei suoi azionisti, anche a beneficio della crescita del Paese». 🔗 Leggi su Lettera43.it

