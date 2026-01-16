Mozione in Regione del gruppo Pd | Il decreto sicurezza va rivisto

Il gruppo Pd in Regione ha presentato una mozione chiedendo una revisione del decreto sicurezza. Esprimendo solidarietà ai denunciati, i consiglieri Bezzini, Lorenzetti e Spinelli sottolineano la gravità della vicenda e l’importanza di un’attenzione accurata. La richiesta mira a chiarire le implicazioni del decreto e a promuovere un’analisi approfondita delle sue conseguenze sul territorio.

Sulla vicenda interviene anche il gruppo Pd in Regione che esprime piena solidarietà ai denunciati. "E' una vicenda inquietante che merita la massima attenzione – sostengono il capogruppo Simone Bezzini e i consiglieri Gianni Lorenzetti e Serena Spinelli –. Siamo di fronte ai primi effetti del decreto sicurezza del governo Meloni, che appaiono fin da subito sproporzionati, soprattutto se rapportati a una mobilitazione che si è svolta in modo pacifico, senza alcun episodio di disordine pubblico. La Toscana è terra di diritti e di libertà, anche nell'espressione del dissenso, e continuerà ad esserlo.

