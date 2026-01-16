Morto Tony Dallara l’urlatore della musica italiana | con Romantica vinse Sanremo e Canzonissima

È deceduto all’età di 89 anni Tony Dallara, noto cantante italiano degli anni ’50 e ’60. Con successi come “Come prima” e “Romantica”, ha lasciato un’impronta significativa nella musica del suo tempo. La sua voce e le sue interpretazioni sono rimaste un punto di riferimento per più generazioni, contribuendo alla storia della musica italiana.

Roma, 16 gennaio 2026 – E' morto a 89 anni Tony Dallara, all'anagrafe Antonio Lardera: cantante icona della musica italiana degli anni '50-60, storica voce di ' Come prima ' e ' Romantica ', due delle sue hit più conosciute. Con la prima scalò le classifiche italiane piazzandosi in vetta alle vendite: era il 1958. Con la seconda vincerà il Festival di Sanremo nel 1960, in coppia con Renato Rascel, e Canzonissima, nello stesso anno. Ma di lui si ricordano anche 'Brivido blu', 'Ti dirò', 'Ghiaccio bollente' e 'Bambina bambina'. Artista un po' per caso, Dallara nel 1957 entra nella casa discografica Music come fattorino.

