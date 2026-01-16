Morto Tony Dallara | il cantante di Romantica e Come prima aveva 89 anni

È scomparso Tony Dallara, noto cantante italiano, all’età di 89 anni. Con successi come “Come prima” e “Romantica”, ha contribuito a definire la musica italiana dagli anni ’50, portando innovazione nello stile interpretativo e influenzando generazioni di ascoltatori. La sua carriera ha lasciato un’impronta significativa nel panorama musicale nazionale.

È morto all’età di 89 anni il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera. I suoi successi – da “ Come prima ” a “ Romantica “, da “Ti dirò” fino a “Bambina, bambina” – sono entrati nella storia della canzone italiana segnando – dalla fine degli anni ’50 – una svolta nello stile interpretativo e nel gusto del pubblico. Dallara, uno dei primi “urlatori”, è stato protagonista assoluto della musica leggera italiana tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta, uno degli interpreti più popolari della sua generazione, capace di segnare un’epoca con uno stile vocale innovativo e una serie di successi entrati nella storia della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Tony Dallara: il cantante di “Romantica” e “Come prima” aveva 89 anni Leggi anche: Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni Leggi anche: È morto Tony Dallara, il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Morto Tony Dallara: da Come prima a Romantica; Mattarella “In Iran efferato sterminio dei manifestanti”; Crans-Montana, l’inchiesta si allarga: adesso c’è il Comune nel mirino della procura; Cyane Panine, chi era la cameriera con il casco morta a Crans. La famiglia la difende: «Voleva salvare i clienti, non ha innescato lei.... Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

È morto Tony Dallara, il cantante di "Romantica" aveva 89 anni - Venerdì 16 gennaio 2026 a 89 anni è morto Tony Dallara, nome d'arte di Antonio Lardera, cantante simbolo della musica leggera italiana tra gli anni '50 e '60. msn.com

Addio a Tony Dallara, aveva 89 anni: le cause della morte dell'ultimo degli 'urlatori' - E' morto il cantante Tony Dallara: si spegne a 89 anni uno dei protagonisti della stagione degli “urlatori". libero.it

E’ morto a 89 anni Tony Dallara, addio alla voce di “Romantica” e “Come prima”

. È MORTO TONY DALLARA È morto a 89 anni Tony Dallara, pioniere degli “urlatori” e protagonista della canzone italiana tra gli anni ’50 e ’60. Nato a Campobasso nel 1936, rivoluzionò lo stile vocale con successi come "Come prima" e "Ro - facebook.com facebook

E' morto #TonyDallara, la voce che cambiò la canzone italiana x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.