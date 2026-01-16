Morto Tony Dallara il cantante di Come Prima e Romantica aveva 89 anni
È scomparso Tony Dallara, noto cantante italiano, all'età di 89 anni. Celebre per brani come \
È morto all'età di 89 anni Tony Dallara, uno degli interpreti più noti della musica degli Anni Cinquanta. Tanti i brani che lo hanno reso famoso, da Come Prima a Romantica con cui vinse anche Sanremo nel 1960. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Tony Dallara, morto il cantante di "Come Prima" e "Romantica": aveva 89 anni
Leggi anche: È morto Tony Dallara, il cantante di ‘Romantica’ e ‘Come Prima’ aveva 89 anni
Morto Tony Dallara: da Come prima a Romantica; Crans-Montana, l’inchiesta si allarga: adesso c’è il Comune nel mirino della procura.
Tony Dallara è morto. Addio al cantante di "Come prima": nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" - Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, ... ilgazzettino.it
Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com
È morto Tony Dallara: aveva 89 anni - Il cantante di Come Prima e Romantica ha vinto Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. lettera43.it
È morto a 89 anni il cantante Tony Dallara. Tra i suoi successi, Come prima e Romantica, con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel - facebook.com facebook
Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto all'età di 89 anni. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.