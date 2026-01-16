Morto Tony Dallara il cantante di Come Prima e Romantica aveva 89 anni

È scomparso Tony Dallara, noto cantante italiano, all'età di 89 anni. Celebre per brani come \

Tony Dallara è morto a 89 anni, rivoluzionò la canzone italiana - Tony Dallara, il pioniere degli " urlatori " che rivoluzionò la canzone italiana, è morto oggi all'età di 89 anni. msn.com

È morto Tony Dallara: aveva 89 anni - Il cantante di Come Prima e Romantica ha vinto Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel. lettera43.it

È morto a 89 anni il cantante Tony Dallara. Tra i suoi successi, Come prima e Romantica, con cui vinse Sanremo nel 1960 in coppia con Renato Rascel - facebook.com facebook

Il cantante Tony Dallara, pseudonimo di Antonio Lardera, è morto all'età di 89 anni. Il suo nome resta legato a una lunga serie di successi entrati nella storia della canzone, da "Come prima" a "Romantica", da "Ti dirò" fino a "Bambina, bambina", brani che dalla x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.