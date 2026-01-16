Morto lo studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno a La spezia

Un giovane studente di 18 anni dell’istituto “Domenico Chiodo” di La Spezia è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe da un compagno. Dopo il ricovero in Rianimazione, le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sopravvivere. L’episodio ha suscitato grande dolore e preoccupazione nella comunità scolastica e nelle autorità locali.

Il giovane studente dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia, era stato ricoverato in Rianimazione ma purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo grave si è rivelata la ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata.

