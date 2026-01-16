Morto lo studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno a La spezia | arma portata da casa

Un giovane di 18 anni, studente dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe da un compagno. L’arma, portata da casa, ha provocato gravi ferite che hanno richiesto un ricovero in Rianimazione. Nonostante i tentativi di salvarlo, il ragazzo non è sopravvissuto. L’episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Il giovane, studente dell'istituto professionale “Domenico Chiodo” della Spezia, era stato ricoverato in Rianimazione ma purtroppo non ce l'ha fatta. Troppo grave si è rivelata la ferita a fegato, diaframma e polmone provocata dalla coltellata. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

