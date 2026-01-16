Morto lo studente di 18 anni accoltellato in classe da un compagno a La spezia | arma portata da casa

Un giovane di 18 anni, studente dell’istituto professionale “Domenico Chiodo” a La Spezia, è deceduto dopo essere stato accoltellato in classe da un compagno. L’arma, portata da casa, ha provocato gravi ferite che hanno richiesto un ricovero in Rianimazione. Nonostante i tentativi di salvarlo, il ragazzo non è sopravvissuto. L’episodio ha suscitato grande attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Accoltellato a scuola: morto lo studente di 18 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito - È morto il ragazzo di 18 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola di 19 anni durante l’orario di lezione all’istituto professionale ... msn.com

La Spezia: morto lo studente 18enne accoltellato a scuola - È morto all’ospedale Sant’Andrea della Spezia lo studente di 18 anni accoltellato questa mattina all’interno dell’istituto scolastico Einaudi–Chiodo (ex professionale “Domenico Chiodo”). telenord.it

