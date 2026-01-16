morto lo studente accoltellato in una scuola di la spezia fermato un 19enne

Un giovane di 18 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello in un istituto professionale a La Spezia. Un ragazzo di 19 anni è stato fermato in relazione all’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

AGI - È morto lo studente di 18 anni ferito a coltellate da un coetaneo nell' istituto professionale Chiodo-Einaudi, a La Spezia. L'accoltellatore, di 19 anni, è stato fermato. Il giovane è morto poco dopo le 20 all'ospedale Sant'Andrea, dove il giovane era arrivato in shock room con un arresto cardiocircolatorio. Colpito all'addome e alla milza sotto gli occhi increduli dei compagni, e' stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ma nonostante la buona riuscita dell'operazione, le sue condizioni erano troppo gravi. La lite tra i due studenti era iniziata durante la ricreazione, sembrerebbe in bagno: un diverbio nato, secondo quanto finora rilevato dalla Squadra mobile, da questioni sentimentali. 🔗 Leggi su Agi.it

