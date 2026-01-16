Morto lo studente accoltellato a scuola

Lo studente di 19 anni accoltellato in classe presso l’istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi di La Spezia è deceduto. L’episodio si è verificato il 16 gennaio 2026, in un contesto che ha suscitato grande preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni e le circostanze dell’accaduto.

La Spezia, 16 gennaio 2026 – Un tragico epilogo di una notizia sconcertante. È morto lo studente di 19 anni accoltellato in classe all’istituto superiore di Spezia, il Domenico Chiodo-Einaudi. L’aggressore, 18 anni, è stato arrestato in flagranza di reato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto lo studente accoltellato a scuola Leggi anche: È morto il 18enne accoltellato in classe, arrestato uno studente minorenne: l’aggressione in una scuola a La Spezia Leggi anche: Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: coteaneo lo aggredisce, terrore a scuola Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La rapina, il ladro accoltellato, l'assalto in ospedale: cosa è successo nel Varesotto; Le notizie dei funerali della vittima di Crans-Montana, Giovanni Tamburi; La missione possibile: dare un nome a un migrante morto in mare 12 anni fa; Orrore Iran, la strage degli oppositori: i morti sono migliaia. La Spezia, è morto lo studente accoltellato a scuola. Fermato un compagno, ipotesi lite per questioni sentimentali - Uno studente italiano, di origine straniera, è morto dopo essere stato accoltellato da un compagno di scuola. adnkronos.com

Accoltellamento a scuola: morto lo studente di 18 anni, fermato il compagno di classe che lo ha colpito - È morto il ragazzo di 18 anni dopo essere stato accoltellato, da un compagno di scuola di 19 anni durante l’orario di lezione all’istituto professionale ... leggo.it

Morto il ragazzo accoltellato in classe alla Spezia da un coetaneo - La Spezia – Non ce l’ha fatta il ragazzo, accoltellato questa mattina all’istituto professionale Chiodo- ilsecoloxix.it

Bond Set For Sterling High School Student Accused Of Killing Another Student

PROTESTE IN IRAN, MORTO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA | Il cordoglio dell'Ateneo siciliano leggi --> https://www.teleone.it/2026/01/14/proteste-in-iran-morto-studente-delluniversita-di-messina/ - facebook.com facebook

Studente morto in canoa, prosciolti i due medici del soccorso x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.