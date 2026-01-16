Morto Angelo Gugel il maggiordomo dei Papi Era accanto a Wojty?a durante l’attentato

È scomparso Angelo Gugel, noto come il maggiordomo dei Papi, che ha servito con dedizione tre pontefici, tra cui Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ricordato per la sua presenza discreta e professionale, Gugel ha vissuto momenti significativi, tra cui l’essere stato al fianco di Wojtyla durante l’attentato. La sua figura resta simbolo di fedeltà e servizio all’interno della Santa Sede.

Roma saluta Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre Pontefici, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. È morto ieri sera all’età di 90 anni, lasciando un’eredità fatta di discrezione, fedeltà e memoria diretta di eventi che hanno segnato la storia recente del Vaticano. Un uomo che, pur restando dietro le quinte, ha visto e vissuto da vicino momenti straordinari, diventando uno dei testimoni più affidabili di decenni di pontificati. Al fianco di Wojty?a durante l’attentato. Il 13 maggio 1981, piazza San Pietro fu teatro di uno degli episodi più drammatici del pontificato di Karol Wojty?a, l’ attentat o di Mehmet Ali Agca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Angelo Gugel, il maggiordomo dei Papi. Era accanto a Wojty?a durante l’attentato Leggi anche: Morto Angelo Gugel, il maggiordomo dei Papi. Era ccanto a Wojty?a durante l’attentato Leggi anche: È morto Angelo Gugel, il maggiordomo dei papi: sorresse Giovanni Paolo II nell’attentato del 1981 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Angelo Gugel è morto, addio al leggendario maggiordomo dei Papi: fu lui a sostenere Wojtyla quando fu colpito a San Pietro. Morto Angelo Gugel, il maggiordomo dei Papi. Era ccanto a Wojtyla durante l’attentato - Addio a Angelo Gugel, storico aiutante di camera di tre Papi, noto per aver sorretto Giovanni Paolo II durante l’attentato del 13 maggio 1981. msn.com

Angelo Gugel è morto, addio al leggendario maggiordomo dei Papi: fu lui a sostenere Wojtyla quando fu colpito a San Pietro - Il 13 maggio 1981, quando il terrorista turco Alì Agca in piazza San Pietro tentò di uccidere il Papa polacco, lui – Angelo Gugel - msn.com

Vaticano: morto Angelo Gugel, aiutante di camera di tre papi - È morto ieri sera, a 90 anni, Angelo Gugel, aiutante di camera di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. agensir.it

Raccolto gatto morto -tigrato- sulla Romana Sud, di fronte a Angelo Po, al civico n. 84. Foto in privato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.