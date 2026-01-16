Morti sul lavoro a Grosseto va male Il rischio è altissimo
A Grosseto, il numero di incidenti mortali sul lavoro è aumentato nel corso del 2025. Da gennaio a novembre, in Italia si sono registrate complessivamente 1.010 vittime, con un incremento rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano una situazione preoccupante, sottolineando l’importanza di interventi mirati per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e ridurre il rischio di incidenti fatali.
Grosseto, 16 gennaio 2026 – Da gennaio a novembre 2025, sono 1.010 i morti sul lavoro in Italia, dei quali 735 in occasione di lavoro (4 in più rispetto allo stesso periodo del 2024) e 275 in itinere (6 in più rispetto al 2024). La maglia nera per il maggior numero di vittime va ancora alla Lombardia (99). Lo dice l’Osservatorio nazionale ‘Vega’ di Mestre su sicurezza e ambiente. La provincia di Grosseto è in zona ‘rossa’: purtroppo, è la seconda in Toscana (e la 31esima in Italia) come incidenza degli infortuni mortali, cioè il numero di decessi sul lavoro ogni milione di occupati. In Maremma, nel 2025 sono morte 4 persone (tutte in agricoltura) su 99mila occupati, due in meno dell’anno precedente, ma questo non sposta di molto la situazione di pericolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
