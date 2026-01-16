Le indagini sulla morte di Leonardo Fiorini, il giovane di 27 anni di Isola del Liri deceduto dopo una caduta nel quartiere Monteverde a Roma, sono ora in fase avanzata. Le autorità stanno esaminando attentamente i dispositivi e i fatti per chiarire le circostanze dell'incidente, al fine di fare luce su quanto accaduto.

Sono entrate nel vivo le attività investigative legate alla morte di Leonardo Fiorini, il giovane di 27 anni originario di Isola del Liri deceduto dopo una caduta dal terzo piano di uno stabile in via di San Calepodio, a Monteverde, a Roma. Presso la Caserma provinciale dei Carabinieri è iniziata la fase di acquisizione e analisi forense dei dispositivi elettronici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta. Gli accertamenti riguardano complessivamente quattro apparecchi: tre telefoni cellulari e un computer. Due smartphone sono riconducibili a David Stojanovic, unico indagato, mentre il telefono e il pc appartenevano alla vittima. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Morte Leonardo Fiorini, sul corpo del ragazzo ci sono segni di violenza

Leggi anche: Morte Leonardo Fiorini, i testimoni della tragica notte: "C'era anche una ragazza. L'amico lo stava tenendo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Morte Leonardo Fiorini, dispositivi sotto la lente degli inquirenti; Morte Leonardo Fiorini, a caccia della verità: sotto la lente telefoni e pc.

Il giallo della morte di Leonardo Fiorini, precipitato nudo da un b&b. L'amico accusato di omicidio: "Ho provato a fermarlo" - Il giallo sulla morte di Leonardo Fiorini, il ragazzo di 27 anni trovato senza vita dopo essere precipitato da un b&b di via San Calepodio, a Monteverde, ... romatoday.it

Indagine sulla morte di Leonardo Fiorini. Diversi i punti da chiarire - La morte di Leonardo Fiorini, 27 anni, precipitato da un appartamento a Monteverde, resta al centro di un’indagine complessa che vede coinvolto l’amico David Stojanovic, conosciuto online come “Stojan ... rainews.it

Cade dal balcone a 27 anni, arrestato un amico per omicidio: cosa sappiamo sulla morte di Leonardo Fiorini a Monteverde - E poco dopo la caduta rovinosa nel cortile interno di un condominio a Monteverde vecchio, nel cuore della capitale. fanpage.it

A 2 anni dalla morte di Susanna (la lavoratrice della Leonardo investita alla fermata del bus), la denuncia della Rsu Fim-Fiom-Uilm Leonardo richiama il Comune di Campi Bisenzio (Fi) al rispetto degli impegni presi per la sicurezza https://cgiltoscana.it/ - facebook.com facebook