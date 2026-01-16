Morte di Mauro Sbetta | c’erano più persone sul luogo del delitto Cosa dice l’autopsia

L’autopsia su Mauro Sbetta, trovato senza vita a Strigno tra il 13 e il 14 gennaio, conferma che la causa del decesso è un politraumatismo cranico. Le indagini stanno valutando anche la presenza di altre persone sul luogo del delitto, ma al momento non sono state rese note ulteriori dettagli. La procura prosegue le verifiche per chiarire le circostanze di questa vicenda.

Gli esami autoptici sono stati eseguiti dal medico legale dell’Università di Verona Dario Raniero. Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe morto a casa sua al termine di una colluttazione che potrebbe aver avuto proprio con il suo aggressore. Resta da definire la data esatta del suo decesso Mauro Sbetta, il sessantottenne trovato senza vita nella sua abitazione a Strigno nella notte tra il 13 e il 14 gennaio, è deceduto per “politraumatismo alla testa”. È questo l’esito dell’autopsia sulla sua salma, eseguita venerdì 16 gennaio dal dottor Dario Raniero, medico legale dell’Università di Verona. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Mauro Sbetta trovato morto in casa, cosa è emerso dall’autopsia: traumi multipli alla nuca e alla testa

Leggi anche: Omicidio di Mauro Sbetta, proseguono le indagini: oggi l'autopsia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'esito dell'autopsia sul corpo di Mauro Sbetta: tanti i colpi alla testa. Ma non è stato possibile definire l'orario della morte - facebook.com facebook

Indagini senza sosta sulla morte di Mauro Sbetta a Strigno: sangue, vetri rotti e ipotesi omicidio. Attesa per l’autopsia. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com