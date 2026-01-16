Le autorità fiorentine stanno conducendo approfondimenti sulla morte di una badante peruviana, legata allo chef Emiliano Milza, fermato lo scorso gennaio per l’omicidio di Franka Ludwig. Gli accertamenti mirano a chiarire eventuali correlazioni tra i due eventi, entrambi sotto indagine. La vicenda continua a essere oggetto di attenzione da parte degli inquirenti, che cercano di fare luce su quanto accaduto.

FIRENZE – La morte di una donna peruviana, badante dell’anziana madre di Emiliano Milza, lo chef cinquantenne fermato lo scorso 13 gennaio per l’omicidio della compagna Franka Ludwig, è finita al centro di nuovi accertamenti da parte degli inquirenti fiorentini. A riportarlo sono alcuni quotidiani di Firenze, in edicola oggi 16 gennaio 2026, che citano atti dell’inchiesta in corso. La donna è deceduta nel dicembre 2024, alcuni giorni dopo aver accusato dei malori. Secondo quanto emerge, era affetta da piastrinosi e le era stata prospettata la necessità di sottoporsi a un intervento di isterectomia totale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Morte di Franka Ludwig: accertamenti anche sul decesso di una badante legata allo chef fermato per omicidio

