Morte di Annabella Martinelli il sindaco | Speravamo in un epilogo positivo

È stata trovata senza vita nel territorio di Teolo, Annabella Martinelli. Il sindaco Valentino Turetta ha dichiarato che si sperava in un esito diverso, ma purtroppo il risultato non è stato positivo. La comunità piange la perdita di una figura stimata, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

La famiglia di Annabella chiusa nel dolore. Gli amici: “Pensavamo a un sequestro, siamo sconvolti”. Il sindaco: “Oggi resta il silenzio” - La 22enne di Padova, studentessa Unibo, è stata trovata morta dopo giorni di ricerche in una zona boschiva di Teolo, dove si osserverà il lutto cittadino nel giorno dei funerali. msn.com

Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che conoscevo» - Il corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, è stato scoperto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026 in una zona boscosa dei Colli Euganei. leggo.it

Per giorni Annabella Martinelli è stata una presenza senza corpo. Un nome ripetuto nei notiziari, una foto sui giornali, una bicicletta che correva nella notte verso non sapevamo dove, non sapevamo che quel dove era la sua morte, non lo volevamo, ma un po' - facebook.com facebook

Cosa sappiamo sulla morte di Annabella Martinelli: la scomparsa, la corda e i bigliettini nello zaino e il suicidio x.com

