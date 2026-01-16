Morte bianca nello stabilimento Jindal | chiesta la citazione dell' azienda

A Brindisi, si è richiesta la citazione del responsabile civile, la multinazionale Jindal, in relazione alla morte bianca avvenuta nello stabilimento. Sono state inoltre ammesse sei parti civili nel procedimento. L’udienza rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario, volto a chiarire le responsabilità e a fare luce sull’accaduto.

Quale responsabile civile, intanto la gup del tribunale di Brindisi ammette la costituzione di sei parti civili, comprese moglie e figlie. Sei imputati rischiano il processo per omicidio colposo: la morte di Gianfranco Conte avvenne il 13 marzo 2024 BRINDISI - È stata chiesta la citazione del responsabile civile, ovvero la multinazionale Jindal, e sono state ammesse le sei parti civili. Si è tenuta ieri, giovedì 15 gennaio 2026, l'udienza preliminare per la morte sul lavoro di Gianfranco Conte. Il 37enne di Tuturano perse la vita il 13 marzo 2024 nello stabilimento brindisino dell'azienda, mentre lavorava, schiacciato da un macchinario. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Chiesta la pena di morte per l’ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeo. “Fu il capofila dell’insurrezione” Leggi anche: Incendio nello stabilimento che in Brianza produce pizze: evacuata la sede Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Morte bianca nello stabilimento Jindal: chiesta la citazione dell'azienda. Ci devasta il costatare un’altra morte bianca nella nostra città. Il giovane rimasto ucciso oggi pomeriggio nelle fornaci di Viale Perfumo, tra gli stabilimenti Piombinara, ha perso la vita a poche centinaia di metri da Via Caduti sul Lavoro: una tragica ed amara be facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.