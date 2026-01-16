Morta a 83 anni la principessa ribelle Irene di Grecia sorella amatissima della regina Sofia | appassionata di yoga e meditazione detestava il lusso

La principessa Irene di Grecia, sorella della regina Sofia, è deceduta a 83 anni a Madrid. Conosciuta per il suo interesse per lo yoga e la meditazione, Irene si distingueva per il suo stile di vita sobrio e la distanza dal lusso. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la famiglia reale e per coloro che apprezzavano la sua autenticità.

Si è spenta a 83 anni la principessa Irene di Grecia, sorella minore della regina Sofia di Spagna, chiamata affettuosamente “zia Pecu” per la sua personalità originale e indipendente e per le sue eccentricità, che includevano, si dice, anche la passione per la parapsicologia. Le sue condizioni di salute, precarie da qualche anno, erano peggiorate improvvisamente negli ultimi giorni, tanto che la regina Sofia aveva annullato tutti gli impegni previsti in agenda per restare vicino alla sorella. La regina si sarebbe dovuta recare a Las Palmas de Gran Canaria il 14 gennaio per ricevere il Premio Gorilla 2024, assegnato dalla Fondazione Loro Parque in riconoscimento del suo impegno per la conservazione della biodiversità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Morta a 83 anni la principessa «ribelle» Irene di Grecia, sorella amatissima della regina Sofia: appassionata di yoga e meditazione, detestava il lusso Leggi anche: Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna Leggi anche: Addio a Irene di Grecia, la sorella della principessa Sofia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Addio, Irene di Grecia. La regina Sofia piange sua sorella. Per re Felipe era zia “Pecu”; Ci lascia a 83 anni la principessa in esilio che amava il pianoforte; Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna; Addio a Irene di Grecia, la principessa silenziosa amata da tutte le corti europee. È morta Irene di Grecia e Danimarca, principessa rispettata e senza macchia: la storia della “zia” Pecu - Si è spenta dopo una lunga malattia la principessa Irene, nota come "Pecu", figura rispettata delle famiglie reali europee ... ilfattoquotidiano.it

Morta la principessa Irene di Grecia - La Casa Reale spagnola annuncia la scomparsa della sorella della regina emerita Sofia, figura dedita a cause filantropiche. tio.ch

Morta Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna - Addio a Irene di Grecia, sorella della Regina Sofia e zia amatissima di Felipe e Letizia di Spagna. dilei.it

È morta Carmela Zullo, aveva 105 anni. L’ultimo saluto della sua Orsara È morta ieri, giovedì 15 gennaio 2026, l’ultracentenaria Carmela Zullo. Aveva festeggiato il suo 105esimo compleanno lo scorso 11 novembre. Era la più anziana di Orsara di Puglia, - facebook.com facebook

È stata trovata morta Annabella Martinelli: il suo corpo è stato rinvenuto impiccato, nei pressi della bici abbandonata. La ragazza scomparsa nel padovano, aveva 22 anni - @ultimoranet x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.