Morsano incendio in un appartamento | cinque persone all' ospedale

Nella serata di ieri, 15 gennaio, i Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti a Morsano al Tagliamento per un incendio in un appartamento di via Comugne. L'intervento ha coinvolto cinque persone, trasportate in ospedale per le cure del caso. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell'incendio.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento sono intervenuti nella tarda serata di ieri, 15 gennaio, per un incendio in un appartamento di via Comugne a Morsano al Tagliamento. Grazie all'intervento tempestivo di un vicino e delle squadre dei pompieri, non si sono registrate vittime, ma cinque persone sono state medicate per controlli. Intorno alle 23:00, le grida d'aiuto della proprietaria dell'appartamento in fiamme hanno allertato un vicino, che ha chiamato immediatamente il numero unico di emergenza 112 e ha tentato di spegnere il rogo con i mezzi a disposizione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche: Incendio in appartamento, persone all'ospedale

Leggi anche: Incendio a Torino Crocetta: a fuoco un appartamento in un palazzo, cinque intossicati in ospedale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Appartamento in fiamme a Morsano al Tagliamento: cinque persone intossicate - Incendio in un appartamento a Morsano al Tagliamento: evacuati i residenti, cinque persone affidate ai sanitari. nordest24.it