A Morengo, nel Gronda Sud, si continua a riscontrare la presenza di schiuma persistente, una situazione che si protrae da tempo nella Bassa. Dori di Avs sottolinea l’importanza di trovare una soluzione definitiva per risolvere questa problematica ambientale, che interessa la comunità locale e richiede interventi mirati. La questione rimane aperta, evidenziando la necessità di un’attenzione costante e di azioni concrete.

Morengo. Una lunga distesa bianca, come da tempo, nella Bassa, non se ne vedono. Non parliamo di neve, bensì di materiale schiumoso. Quella schiuma, tanto candida quanto maleodorante, che, ormai da anni, si materializza in circostanze misteriose lungo il canale Gronda Sud in prossimità della confluenza nel Serio, all’altezza di Morengo. Un fenomeno che tende a non plcarasi divenuto oggetto, nel tempo, di svariate segnalazioni da parte di cittadini che si sono tradotte in sopralluoghi da parte degli enti competenti. Attraverso una nota diramata in queste ore il partito Europa Verde – Verdi della provincia di Bergamo ha espresso profonda preoccupazione per la situazione per cui, ancora, non è stata trovata una soluzione né tantomeno una piena chiarezza sulle cause. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: L'esercito israeliano attacca Hezbollah nel Sud del Libano Il Papa incontra Abu Mazen: "Serve una soluzione a due Stati

Leggi anche: Il Papa incontra Abu Mazen: "Serve una soluzione a due Stati" | Tel Aviv ordina evacuazioni nel sud del Libano: attacchi imminenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morengo, ancora schiuma nel Gronda Sud. Dori (Avs): Necessaria una soluzione definitiva.

Morengo, ancora schiuma nel Gronda Sud. Dori (Avs): “Necessaria una soluzione definitiva” - Il fenomeno, misterioso e persistente dal 2020, finisce in Parlamento con una nuova interrogazione: Europa Verde e il deputato Devis Dori chiedono chiarimenti, interventi immediati e il coinvolgimento ... bergamonews.it