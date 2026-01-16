Monza stretta nella morsa dell' inquinamento | da oggi scattano i divieti

Da monzatoday.it 16 gen 2026

A Monza e nella Brianza, i livelli di inquinamento atmosferico hanno raggiunto valori elevati, portando all’attivazione di specifici divieti per ridurre le emissioni. Queste misure, in vigore da oggi, mirano a migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica, senza però influire sugli eventi tradizionali come i falò di Sant’Antonio previsti nel fine settimana.

A Monza e in Brianza inquinamento alle stelle: scattano i divieti, ma non per i falò di Sant’Antonio in programma nel fine settimana.La Regione Lombardia comunica che secondo i dati registrati dall’Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) nella giornata di mercoledì 14 gennaio c’è il superamento per due giorni consecutivi del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nella provincia di Monza e Brianza. Smog alle stelle anche nelle province di Como, Bergamo, Brescia e Mantova. “Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni – si legge nella nota ufficiale - tendenzialmente favorevoli all’accumulo degli inquinanti, si attivano, da domani, venerdì 16 gennaio, le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province”. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

