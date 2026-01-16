Monza-Frosinone le probabili formazioni

Monza e Frosinone si sfidano all’U-Power Stadium in una partita di grande importanza nella classifica di Serie B. Le due squadre cercano punti fondamentali per rafforzare le proprie posizioni, con probabili formazioni orientate a un gioco equilibrato e organizzato. Questa sfida rappresenta un momento chiave per entrambe, evidenziando l’importanza di compattezza e strategia nel campionato.

All’U-Power Stadium va in scena molto più di una semplice sfida di vertice: Monza-Frosinone è il simbolo di una Serie B fondata su organizzazione, equilibrio e gioco collettivo. Le due squadre sono separate da pochi punti e condividono una caratteristica significativa: tredici marcatori diversi. 🔗 Leggi su Today.it

Le probabili formazioni di Monza-Frosinone: le ultime dalle due sedi e l'arbitro designato (lo stesso dell'andata) - Frosinone sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini, coadiuvato dagli ssistenti Fabiano Preti di Mantova e Simone Pistarelli di Fermo; Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, VAR Giacomo ... monza-news.it