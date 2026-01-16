Monza a caccia del riscatto c’è l’esame Brescia

Il Monza si prepara alla difficile trasferta contro Brescia, un’occasione importante per cercare un riscatto in campionato. Dopo le recenti prestazioni incerte, i biancorossi sono determinati a dimostrare il loro valore e migliorare la posizione in classifica. La sfida alla Piscina Pia Grande rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della squadra, che punta a confermare le proprie qualità e ottenere risultati positivi.

I granchi si preparano a una trasferta insidiosa a Brescia. Meno male verrebbe da dire, visto il rendimento finora offerto dal Nuoto Club Monza tra le onde della Piscina Pia Grande. Qui il settebello biancorosso ha già giocato tre volte. Ha perso con gli Osimo Pirates e, nell’ultimo turno, con la Canottieri Milano, vittoriosa per 14-9. Nella ’Bombonera’ di via Murri il Ncm ha gioito solo quando ci ha giocato da ospite. Cioè, in occasione dell’affermazione teoricamente esterna per 6-8 ottenuta a spese del Como Nuoto alla prima giornata. La compagine lariana, infatti, disputa gli incontri casalinghi nell’impianto monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

