Monza a caccia del riscatto c’è l’esame Brescia

Il Monza si prepara alla difficile trasferta contro Brescia, un’occasione importante per cercare un riscatto in campionato. Dopo le recenti prestazioni incerte, i biancorossi sono determinati a dimostrare il loro valore e migliorare la posizione in classifica. La sfida alla Piscina Pia Grande rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di crescita della squadra, che punta a confermare le proprie qualità e ottenere risultati positivi.

I granchi si preparano a una trasferta insidiosa a Brescia. Meno male verrebbe da dire, visto il rendimento finora offerto dal Nuoto Club Monza tra le onde della Piscina Pia Grande. Qui il settebello biancorosso ha già giocato tre volte. Ha perso con gli Osimo Pirates e, nell’ultimo turno, con la Canottieri Milano, vittoriosa per 14-9. Nella ’Bombonera’ di via Murri il Ncm ha gioito solo quando ci ha giocato da ospite. Cioè, in occasione dell’affermazione teoricamente esterna per 6-8 ottenuta a spese del Como Nuoto alla prima giornata. La compagine lariana, infatti, disputa gli incontri casalinghi nell’impianto monzese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza a caccia del riscatto, c’è l’esame Brescia Leggi anche: Roma Primavera a caccia del riscatto: alle 15 sfida al Monza in Coppa Italia Leggi anche: Il passo falso del Monza. Obiettivo riscatto con Lodi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Virtus Entella - Monza: la cronaca minuto per minuto! Sfida cruciale con i chiavaresi in lotta per la salvezza e i brianzoli a caccia della vetta! Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale, fischio d'inizio ore 15 allo stadio Sannazzari! #VirtusEntella facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.