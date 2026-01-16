Montevarchi-Grosseto I numeri di una classica del calcio toscano

Domenica 16 gennaio 2026, il calcio toscano torna ad animare il Valdarno con la sfida tra Montevarchi e Grosseto. L’incontro, valido per la stagione in corso, rappresenta uno degli appuntamenti più tradizionali e seguiti del panorama regionale, attirando appassionati e tifosi di entrambe le squadre al stadio Brilli Peri. Un momento di confronto che conferma la storica rivalità tra le due compagini.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Si preannuncia una domenica tutta da vivere in Valdarno, con il Brilli Peri pronto a fare da cornice a Montevarchi–Grosseto, una delle sfide più classiche e sentite del calcio toscano. Un confronto dal sapore storico, che nel corso degli anni è andato in scena per ben 50 volte in campionato, attraversando categorie ed epoche diverse. Come ricordano gli stotici Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri, le due formazioni si sono affrontate 26 volte nelle stesse categorie: 8 in Serie D, 3 nella vecchia Prima Divisione, 8 nella C unica, 5 in C2, una in Lega Pro e una in Interregionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Montevarchi-Grosseto. I numeri di una “classica” del calcio toscano Leggi anche: Domenica Montevarchi-Prato. I numeri di una classica del calcio toscano Leggi anche: Ultima prova a Montevarchi del Campionato toscano motocros La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Una domenica tutta da seguire in Valdarno: Montevarchi-Grosseto. I numeri della sfida. Montevarchi, Priore assalta il Grosseto forza 5 - L’attaccante guida il reparto, Vecchi torna tra i convocati È la partita clou della serie D. lanazione.it MATCH DAYS - CAMPIONATI REGIONALI Dopo i 3 stop del turno precedente le nostre prime squadre sono chiamate a riscattarsi il prossimo fine settimana. Sabato alle 21 Montevarchi affronterà Giorgio Peri Grosseto tra le mura amiche del PalaMatteotti; - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.