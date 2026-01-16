montepaschi colloca con successo covered bond premium per 750 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena ha completato con successo l’emissione di un covered bond premium da 750 milioni di euro, con scadenza 22 gennaio 2030. L’emissione, destinata a investitori istituzionali, rientra nella strategia di rafforzamento del capitale e di gestione della liquidità della banca, confermando la fiducia del mercato nel suo profilo di credito.

Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Conditional Pass Through European Covered Bond (Premium), con scadenza 22 gennaio 2030, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro. I dettagli dell’emissione. I Covered bond sono stati emessi per un ammontare di 750 milioni di euro, a fronte di ordini per oltre 2,4 miliardi di euro. La cedola annuale è pari al 2,625%, il prezzo di re-offer di 99,577% corrispondente ad uno spread di 30 basis point sul tasso di riferimento, il livello più basso dall’avvio del programma di covered bond della Banca ed inferiore all’iniziale indicazione che indicava uno spread di 37 basis point. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

