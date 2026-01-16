Monitoraggio degli studenti palestinesi sindacati contro la circolare L’iniziativa del ministero è un caso politico

Il monitoraggio degli studenti palestinesi, introdotto tramite una circolare ministeriale, ha suscitato diverse reazioni. Originariamente una nota tecnica rivolta alle scuole, questa iniziativa si è rapidamente trasformata in un tema di discussione politica a livello nazionale. Il provvedimento, presentato come un semplice adempimento, ha acceso un dibattito più ampio sulle implicazioni e sulle modalità di attuazione.

La richiesta parte come una nota tecnica, arriva alle scuole come un adempimento urgente, esplode come caso politico nazionale. Tra novembre 2025 e gennaio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione specifica sugli studenti di nazionalità palestinese iscritti nelle scuole statali e paritarie. Prima in Lombardia, poi nel Lazio, infine a macchia d'olio. Moduli da compilare, scadenze ravvicinate, numeri da restituire. L'amministrazione parla di dati aggregati e anonimizzati, utili a predisporre interventi di supporto. La scuola legge altro: una classificazione identitaria senza garanzie, senza fondi, senza cornice normativa.

Cos’è questa storia della schedatura degli studenti palestinesi e perché Valditara nega tutto - Una circolare del ministero dell'Istruzione che chiede di quantificare la presenza di studenti palestinesi nelle scuole fa esplodere polemiche politiche ... fanpage.it

Ministero Istruzione avvia rilevazione anonima per studenti palestinesi. Sindacati: “Schedatura discriminatoria senza base normativa” - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato una rilevazione sulla presenza di studenti ... infopal.it

