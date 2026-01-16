Molotov minacce e cellulare sotto il materasso | così sono stati scoperti i responsabili del rogo a Torriglia

Un anno dopo il rogo che ha danneggiato un’azienda agricola a Torriglia, il tribunale di Genova ha adottato misure cautelari nei confronti di due persone coinvolte. Le indagini hanno evidenziato l’uso di minacce, la presenza di un cellulare nascosto sotto il materasso e altri elementi che hanno contribuito a ricostruire le responsabilità dell’incendio doloso avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio 2025.

Un anno dopo il rogo che ha devastato un’azienda agricola dell’entroterra genovese, il tribunale di Genova ha disposto misure cautelari nei confronti di due indagati ritenuti responsabili dell’incendio doloso avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2025 a Torriglia.L’ordinanza, firmata dal. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

