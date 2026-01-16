Molotov minacce e cellulare sotto il materasso | così sono stati scoperti i responsabili del rogo a Torriglia

Un anno dopo il rogo che ha danneggiato un’azienda agricola a Torriglia, il tribunale di Genova ha adottato misure cautelari nei confronti di due persone coinvolte. Le indagini hanno evidenziato l’uso di minacce, la presenza di un cellulare nascosto sotto il materasso e altri elementi che hanno contribuito a ricostruire le responsabilità dell’incendio doloso avvenuto tra il 25 e il 26 gennaio 2025.

Una molotov è stata lanciata contro la sede di Roma del Dap. L’attentato incendiario è andato la scorsa notte nella zona di Bravetta, all’esterno del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga, colpendo il gabbiotto del corpo di guardia - facebook.com facebook

