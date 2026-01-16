Modello Madrid | meno tasse più deregulation La ricetta liberale di Ayuso

Il modello Madrid, basato su meno tasse e maggiore deregulation, rappresenta un esempio di politica economica liberale. Mentre in Italia la sinistra tende a seguire le politiche di Pedro Sánchez, il centrodestra potrebbe trovare ispirazione nelle strategie di Isabel Díaz Ayuso. La sua approccio si concentra sulla promozione della libertà economica come strumento di crescita e sviluppo regionale, offrendo un'alternativa alle soluzioni più interventiste.

Mentre la sinistra italiana si ispira a un declinante Pedro Sánchez, il centrodestra – almeno nella sua componente liberale – potrebbe guardare all’astro nascente del Pp Isabel Díaz Ayuso. “Il modello Madrid. Una rivoluzione liberale 1995-2025” è il libro che l’Istituto Bruno Leoni presenta lunedì a Milano sul “buon governo” di Esperanza Aguirre prima e di Isabel Ayuso che ha permesso alla regione della capitale spagnola di diventare il motore economico del paese. L’autore, Diego Sánchez de la Cruz, direttore delle ricerche dell’Instituto Juan de Mariana e co-fondatore del Foro Regulación Inteligente, ricorda che oggi “la produzione di Madrid è paragonabile a quella di tutto il Portogallo ed è avvenuta in un paese in cui il governo nazionale è socialista o è stato socialista per molti degli anni in cui tutto questo è accaduto a Madrid”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

