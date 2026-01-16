Modello Madrid | meno tasse più deregulation La ricetta liberale di Ayuso
Il modello Madrid, basato su meno tasse e maggiore deregulation, rappresenta un esempio di politica economica liberale. Mentre in Italia la sinistra tende a seguire le politiche di Pedro Sánchez, il centrodestra potrebbe trovare ispirazione nelle strategie di Isabel Díaz Ayuso. La sua approccio si concentra sulla promozione della libertà economica come strumento di crescita e sviluppo regionale, offrendo un'alternativa alle soluzioni più interventiste.
Mentre la sinistra italiana si ispira a un declinante Pedro Sánchez, il centrodestra – almeno nella sua componente liberale – potrebbe guardare all’astro nascente del Pp Isabel Díaz Ayuso. “Il modello Madrid. Una rivoluzione liberale 1995-2025” è il libro che l’Istituto Bruno Leoni presenta lunedì a Milano sul “buon governo” di Esperanza Aguirre prima e di Isabel Ayuso che ha permesso alla regione della capitale spagnola di diventare il motore economico del paese. L’autore, Diego Sánchez de la Cruz, direttore delle ricerche dell’Instituto Juan de Mariana e co-fondatore del Foro Regulación Inteligente, ricorda che oggi “la produzione di Madrid è paragonabile a quella di tutto il Portogallo ed è avvenuta in un paese in cui il governo nazionale è socialista o è stato socialista per molti degli anni in cui tutto questo è accaduto a Madrid”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: L'economista Rossi e la ricetta per il rilancio dell'Italia: “Meno tasse, meno spesa e meno pubblico”
Leggi anche: Meno tasse e sfratti più rapidi. La ricetta di Confedilizia per la casa
Modello Madrid: meno tasse, più deregulation. La ricetta liberale di Ayuso.
Modello Madrid: meno tasse, più deregulation. La ricetta liberale di Ayuso - Il governo della capitale spagnola raggiunge livelli di produzione paragonabili a quelli di tutto il Portogallo. ilfoglio.it
Ottica Punto di Vista Cesena. . Questo cambia tutto! Ecco gli occhiali personalizzati di Nina Mur, prodotti artigianalmente a Madrid in legno. Scopriamo come puoi scegliere il colore, la forma e i dettagli che preferisci, dal modello Tate grigio squalo con dettagli facebook
Approfondisci i contenuti del libro e sfoglia "Il modello Madrid: una rivoluzione liberale, 1995-2025" di @diegodelacruz su Amazon Il volume è già disponibile anche sullo store online di IBL Libri - SPEDIZIONE GRATUITA in Italia! amazon.it/modello-Madrid… x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.