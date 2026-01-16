Mobilità a Bologna un convegno su donne lavoratrici e utenti servizi trasporto

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Martedì 20 gennaio a Bologna, presso lo Spazio Sala Borsa, auditorium Biagi, dalle 10 alle 17 si terrà il convegno "Donne e mobilità – Politiche per la parità di, le professioni e l'innovazione". L'iniziativa nasce dalla volontà di approfondire temi e criticità legati sia alle donne come utenti dei servizi di trasporto e dello spazio pubblico sia alle lavoratrici impiegate nel settore. Nel corso dell'incontro saranno presentati dati sulla mobilità femminile, utili a immaginare servizi più innovativi, spazi urbani più sicuri e soluzioni più accessibili per tuttie. Verranno inoltre affrontate le specificità del lavoro delle donne nella mobilità, anche alla luce della Certificazione di Parità di Genere UniPdR 125:2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

