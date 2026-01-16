Mlacic Moretto sfida Di Marzio | No l’affare non è ancora chiuso

Branimir Mlacic rimane al centro dell'attenzione in casa Inter, ma la trattativa con il club non è ancora ufficialmente conclusa. Dopo le ultime voci, Moretto ha confermato che l’affare con Di Marzio non è ancora definito. Resta da attendere un aggiornamento ufficiale per conoscere gli sviluppi della possibile operazione.

Mlacic. Il nome di Branimir Mlacic continua a essere caldo in casa Inter, ma la trattativa non può ancora considerarsi conclusa. A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, offrendo la sua versione dei fatti. Moretto ha descritto Mlacic come “ un prospetto veramente di livello “, sottolineando come il giovane difensore sia seguito da diversi club europei. L’ Inter, però, è il club che ha mosso i passi più concreti, avviando una negoziazione strutturata con la società croata e arrivando a un’intesa verbale sulle cifre del trasferimento. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

