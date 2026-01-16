Mistero nel calcio russo | ex under 18 muore a 31 anni dopo una caduta da un palazzo
Una morte improvvisa scuote il calcio russo: Lionel Adams, ex giocatore del CSKA Mosca e della nazionale Under 18, è deceduto a 31 anni dopo essere caduto da un palazzo. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire se si tratti di un incidente, un gesto volontario o un evento criminale. La vicenda solleva interrogativi sulla sua vita e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica perdita.
Lionel Adams, ex CSKA Mosca e Russia U18, è morto a 31 anni dopo una caduta da un palazzo. Indagini in corso: suicidio, incidente o omicidio. – tvplay.it Ci sono notizie che arrivano secche, senza appigli. E poi ci sono quelle che, oltre al dolore, lasciano dietro una scia di domande. La morte di Lionel Adams rientra in questa seconda categoria: l’ex calciatore cresciuto nel CSKA Mosca, passato anche dalla nazionale russa Under 18, è morto a 31 anni dopo essere precipitato dalla finestra di un palazzo nella regione di Mosca. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Shock in Russia: trovato senza vita l’ex calciatore del CSKA Lionel Adams.
