Misericordia in campo contro i raggiri | Anche a me telefonata da un finto legale

Le truffe telefoniche sono più comuni di quanto si possa pensare. In questo contesto, la Misericordia di Siena offre consigli pratici e strumenti utili per riconoscere e prevenire i raggiri. È fondamentale essere informati e attenti, poiché nessuno è immune da queste insidie. La presenza della nostra sede del Mandorlo oggi sottolinea l’importanza di sensibilizzare la comunità e proteggersi efficacemente contro le frodi telefoniche.

di Laura Valdesi SIENA "Consigli pratici e strumenti utili per prevenire le truffe. Importante esserci oggi, nella nostra sede del Mandorlo, perché vittima di un raggiro può essere chiunque. E' accaduto anche a me", conferma il provveditore della Misericordia di Siena Paolo Almi. Che ha voluto fortemente l'incontro che si inserisce nell'ambito di 'Siena sicura', la campagna di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani. L'appuntamento è oggi alle 16,30 nella sede operativa dell'antica associazione di volontariato "che – ricorda – conta 8mila soci di tutte le età. E' importante una presenza numerosa perché la prevenzione si fa con la conoscenza.

