Miranda Rijnsburger chi è la seconda moglie di Julio Iglesias

Miranda Rijnsburger è la seconda moglie di Julio Iglesias, noto cantante spagnolo. Di origini olandesi, ha mantenuto un profilo riservato nel corso degli anni, dedicandosi alla famiglia e alla vita privata. La loro relazione ha attirato l’attenzione dei media, ma Miranda ha sempre privilegiato la discrezione, rimanendo lontana da eventi pubblici e paparazzi.

Miranda Rijnsburger è la moglie di Julio Iglesias. Elegante e riservata, la dolce metà del cantante spagnolo ha costruito la sua identità pubblica sulla discrezione, pur essendo sposata con una delle figure più famose della musica internazionale. Chi è Miranda Rijnsburger, la moglie di Julio Iglesias. Olandese, 60 anni, Miranda Rijnsburger è cresciuta a Leimuiden, una piccola cittadina di appena quattromila abitanti a sud di Amsterdam, insieme ai genitori Wim e Paula e alla sorella minore Anita. La loro casa era una barca galleggiante, un dettaglio che racconta molto di un'infanzia semplice e radicata, lontana da qualsiasi idea di mondanità.

