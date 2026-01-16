In questa puntata, affrontiamo il tema dei segreti familiari e delle scelte di silenzio. Elena Di Cioccio risponde alle lettere dei lettori, esplorando le motivazioni e le conseguenze di mantenere segreti per proteggere i propri cari. Un’occasione per riflettere sulla complessità delle relazioni e sull’importanza di affrontare le verità difficili con consapevolezza e rispetto.

Benvenute e benvenuti! Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione di Segreti 2026. Delle feste, ormai archiviate, ci restano solo i kili da perdere e qualche regalo orrendo ancora da riciclare. In soffitta fino all’anno prossimi campanellini, vischi e lucine, andiam diritti nel cuore di un Gennaio che gli astrologi, astrocartomanti e content creator delle stelle, ci raccontano in coro come “l’inizio del nuovo ciclo del cicli”. Non solo Gennaio come il primo mese dell’anno. Non solo Gennaio come il mese dei cambi astrali, ma Gennaio come il primo mese del ciclo dei cicli dei prossimi anni karmici, che onestamente non ho capito se non 7 o 9 o 12. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

«Mio marito mi sta tradendo e io faccio finta di non saperlo sperando che gli passi. L'anno scorso ho avuto un tumore al seno. I miei figli non sanno niente di entrambe le cose. I miei segreti servono per non farli soffrire». Risponde Elena Di Cioccio.

