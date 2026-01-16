Mio figlio non respira | la telefonata disperata poi la pattuglia notata per caso I carabinieri salvano un bimbo di due mesi

Da today.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una telefonata di emergenza segnala un neonato in grave difficoltà respiratoria a Mercogliano, vicino Avellino. La pattuglia dei carabinieri, passata casualmente nel traffico, si ferma e interviene prontamente. Grazie alla tempestività, i militari riescono a soccorrere il bambino di due mesi, mettendo in atto un intervento che ha permesso di salvargli la vita.

Un'auto bloccata nel traffico di Mercogliano, hinterland di Avellino. A bordo c'è una famiglia con un neonato di due mesi che ha gravi difficoltà respiratorie. I genitori sono spaventati. "Vorrei un'ambulanza, un neonato non respira" dice il papà con voce concitata. I carabinieri allertano subito. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Corsa contro il tempo: Carabinieri salvano un neonato di due mesi

Leggi anche: Bimbo di 2 mesi muore all'improvviso nella notte: la chiamata disperata dei genitori al 118 e la folle corsa in ospedale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.