Ministri contro Coreper | battaglia per il controllo dell’agricoltura europea

Nel contesto delle dinamiche decisionali dell'Unione europea, si assiste a una crescente tensione tra i ministri nazionali e Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti. La disputa riguarda il controllo delle politiche agricole, settore strategico per l’UE e i suoi Stati membri. Le riunioni settimanali evidenziano l'importanza di questa battaglia per influenzare le scelte che riguardano l’agricoltura e il futuro del mercato comune.

Milano, 16 gennaio 2026 – Da mesi nel Consiglio dell’Unione europea è in corso una guerra di territorio, dove gli inviati dei 27 Paesi membri si riuniscono ogni settimana e prendono decisioni cruciali. Il campo di battaglia è il futuro dell’agricoltura europea – e chi ha il diritto di scrivere le regole. Come sottolinea Euractiv.com, il bilancio a lungo termine rinnovato della Commissione per il periodo 2028-2034 ha scosso la tradizionale divisione del lavoro a Bruxelles. Con la nuova struttura, le disposizioni in materia agricola non sono più contenute solo in un regolamento specifico, ma sono anche integrate nel testo giuridico del cosiddetto fondo unico – e non sono più saldamente nelle mani degli specialisti dell’agricoltura nel Consiglio, né, in ultima analisi, dei ministri dell’Agricoltura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

