Miniere Porti Spazio e Taiwan | i progetti cinesi in America Latina che spaventano gli Usa

Le iniziative cinesi in America Latina, tra miniere, porti e progetti spaziali, stanno suscitando preoccupazioni negli Stati Uniti. Il recente intervento statunitense in Venezuela segnala un tentativo di rafforzare il controllo sulla regione, aumentando la tensione tra le due potenze. Questi sviluppi evidenziano come le attività cinesi in questa area strategica possano influenzare gli equilibri geopolitici e le dinamiche di potere nel continente.

Il blitz statunitense in Venezuela ha inviato un chiaro messaggio alla Cina: gli Usa vogliono progressivamente riprendere il totale controllo dell’ America Latina. Con le buone o, se serve, anche con le cattive. Ebbene, se la querelle sul Canale di Panama era l’antipasto di quello che avrebbe fatto Donald Trump a Caracas qualche mese più tardi, Pechino si interroga su quali potrebbero essere le prossime mosse di Washington. Già, perché nel mirino degli Usa ci sono ora diversi Paesi della regione non affini alla linea del tycoon – come Messico, Colombia ed Ecuador – ossia gli stessi che negli ultimi anni hanno accolto milioni e milioni di investimenti cinesi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

