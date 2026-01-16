Miniaturizzare la vita per conquistare lo spazio il box bionico
Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo in grado di miniaturizzare un ecosistema vivente all’interno di un box di soli sei centimetri per lato. Questo dispositivo, integrato a bordo di un microsatellite, rappresenta un passo avanti nella sperimentazione di ambienti confinati nello spazio. La tecnologia apre nuove prospettive per studi biologici e ambientali in condizioni di microgravità, offrendo strumenti pratici e affidabili per la ricerca spaziale.
Un po’ come nel vecchio film ‘Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi’. Questa volta però un team di ricercatori è riuscito a racchiudere un intero ecosistema vivente in un box di sei centimetri per lato, perfettamente integrato a bordo di un microsatellite. Obiettivo, favorire la conquista dello spazio producendo e riciclando risorse essenziali come ossigeno, acqua e cibo. Nel box convivono infatti piante, piccoli artropodi del suolo, acqua e substrato. Sensori miniaturizzati e sistemi di controllo monitorano costantemente parametri come composizione dei gas, illuminazione e condizioni ambientali, consentendo un’interazione continua tra la componente tecnologica e quella biologica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
