Un team di ricercatori ha sviluppato un sistema innovativo in grado di miniaturizzare un ecosistema vivente all’interno di un box di soli sei centimetri per lato. Questo dispositivo, integrato a bordo di un microsatellite, rappresenta un passo avanti nella sperimentazione di ambienti confinati nello spazio. La tecnologia apre nuove prospettive per studi biologici e ambientali in condizioni di microgravità, offrendo strumenti pratici e affidabili per la ricerca spaziale.

Un po’ come nel vecchio film ‘Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi’. Questa volta però un team di ricercatori è riuscito a racchiudere un intero ecosistema vivente in un box di sei centimetri per lato, perfettamente integrato a bordo di un microsatellite. Obiettivo, favorire la conquista dello spazio producendo e riciclando risorse essenziali come ossigeno, acqua e cibo. Nel box convivono infatti piante, piccoli artropodi del suolo, acqua e substrato. Sensori miniaturizzati e sistemi di controllo monitorano costantemente parametri come composizione dei gas, illuminazione e condizioni ambientali, consentendo un’interazione continua tra la componente tecnologica e quella biologica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Miniaturizzare la vita per conquistare lo spazio, il box bionico

Leggi anche: Ospedale di Assisi, lo spazio Centro Donna arricchito di foto d'autore: la maternità e il miracolo della vita

Leggi anche: [PSVITA] Free Space Analyzer v1.05: Il Tool Essenziale per Gestire lo Spazio sulla tua PS Vita

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Miniaturizzare la vita per conquistare lo spazio, il box bionico - Al centro del lavoro tecnologie spaziali che sfruttano organismi viventi e processi naturali per produrre e riciclare risorse essenziali come ossigeno, acqua e cibo. lapresse.it