Mingueza Juve braccio di ferro col Celta Vigo | non c’è l’ok alla cessione immediata i bianconeri hanno individuato già la possibile alternativa

La Juventus continua a monitorare la situazione di Mingueza, con un braccio di ferro con il Celta Vigo sulla cessione. La società bianconera ha già individuato un’alternativa nel caso l’accordo con lo spagnolo non si concretizzi entro il 2 febbraio, considerando anche la possibilità di un trasferimento a parametro zero in estate, qualora non si raggiunga l’intesa.

La Juventus ha le idee chiare per puntellare la difesa e ha incassato una preferenza fondamentale che indirizza il futuro della fascia destra. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza piemontese ha già il sì definitivo di Óscar Mingueza. Il terzino spagnolo, classe 1999 cresciuto nella Cantera del Barcellona, ha sposato totalmente il progetto bianconero, convinto dalla possibilità di giocare ai massimi livelli europei.

Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve.

Punto fermo del Celta Vigo, il classe '99 Mingueza è sicuramente uno dei migliori esterni del calcio spagnolo ed abbina qualità in fase offensiva ma anche una buona attenzione in quella difensiva.

Mingueza alla Juve, accordo trovato e sprint finale Ottolini, ancora in Spagna, spinge per chiudere la trattativa: per l'esterno del Celta Vigo pronto un contratto di 4 anni.