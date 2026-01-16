Militare casertano con due figli e sorella con handicap trasferito in Sardegna Dopo atti persecutori all' ex moglie

Un militare casertano, padre di due figli e con una sorella con handicap trasferita in Sardegna, ha visto respinto il ricorso contro il trasferimento d’ufficio disposto dal Ministero della Difesa. La sentenza del 12 gennaio 2026 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la legittimità dell’atto, dopo che erano stati contestati atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. La decisione chiude un procedimento legale riguardante questioni di ordine personale e professionale

Con sentenza pubblicata il 12 gennaio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha respinto il ricorso proposto da un graduato dell'Esercito italiano contro il Ministero della Difesa, confermando la legittimità del trasferimento d'autorità disposto nei suoi.

