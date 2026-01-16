A Milano, un uomo si è tolto la vita suicidariamente nella stazione Repubblica della metro M3, causando la chiusura della linea tra Sondrio e Porta Romana. Il conducente del tram, presente sul luogo, ha tentato di frenare senza successo. L’evento ha generato notevoli disagi al traffico cittadino, mentre le autorità stanno indagando sulle cause del gesto.

A Milano un uomo si è buttato sotto i binari della metro nella stazione Repubblica, ed è morto suicida. La tragedia ha avuto luogo questa mattina attorno alle 9:20. Il conducente del tram si sarebbe reso conto della situazione provando a frenare, ma purtroppo l'impatto è stato inevitabile. Dopo l'incidente sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Chiuso un tratto della M3 (la "gialla") tra Sondrio e Porta Romana. Tragedia a Milano dove un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla metro. Un impatto fatale che non gli ha lasciato scampo, nonostante il conducente abbia provato a frenare per provare ad evitare il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, uomo si butta sotto i binari della metro nella stazione di Repubblica, morto suicida, M3 chiusa tra Sondrio e Porta Romana

Leggi anche: Finisce sotto i binari della metro: gravissima una persona, chiuso un tratto di M3

Leggi anche: Il segreto di una caserma romana sotto la metro Porta Metronia: presto un museo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

In occasione della Milano Fashion Week Uomo, la mostra Family Grammar in Triennale racconta i primi 25 anni di un brand diventato iconico con un'onda… x.com

Orrore a Milano, uomo di 70 anni ucciso in casa con una coltellata alla gola: arrestato un 21enne straniero - facebook.com facebook