A Milano, un’aiuola in largo Greppi vicino al Piccolo Teatro Strehler sarà dedicata a Ornella Vanoni, in memoria della cantante e interprete. La targa commemorativa verrà svelata domenica, soddisfacendo un suo desiderio di lunga data. Il luogo, simbolo della sua formazione artistica, rappresenta un omaggio sobrio e significativo alla sua carriera e al suo legame con la città.

Ornella Vanoni aveva un desiderio semplice: che le fosse dedicata un’aiuola dopo la morte, per lasciare a Milano, la sua città, uno spazio verde che portasse il suo nome. A un paio di mesi dalla sua scomparsa, Milano ha deciso di mantenere quella promessa fatta idealmente alla grande artista. Lo ha confermato Fabio Fazio con un video postato fra le storie del suo profilo Instagram: «Eccoci qua in una delle pause delle prove di Ornella senza fine, ma voglio anticiparvi una cosa che accadrà poi domenica. E devo dire grazie, ma grazie proprio con tutto il cuore, per l’impegno e la velocità, al Sindaco di Milano Beppe Sala e all’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, che ringrazio di cuore, perché riusciremo ad esaudire il desiderio che Ornella aveva manifestato proprio qui e cioè che le venisse intitolata un’aiuola nella sua Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano dedica un’aiuola a Ornella Vanoni: «Era il suo desiderio: ci teneva molto e ne sarebbe orgogliosa»

