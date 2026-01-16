Milano-Cortina 2026 tedofori e consensi facili | la politica si indigna per l’Uomo Gatto ma non per i miliardi di perdite

L’assegnazione della torcia olimpica a Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse opinioni, tra critiche e approvazioni. Mentre alcuni evidenziano le polemiche legate alla scelta di figure non sportive, altri si concentrano sulle conseguenze economiche del progetto. Questa situazione riflette le complessità delle decisioni legate ai Giochi, tra simbolismo, interesse pubblico e investimenti, offrendo spunti di riflessione sui modelli di partecipazione e trasparenza.

La fiamma olimpica negata ai grandi campioni dello sport azzurro per finire nelle mani di vip e semivip, persino dell’Uomo Gatto. Una storia davvero italiana, troppo nazionalpopolare perché la politica non ci sguazzasse. Salvini cavalca il caso e si fa garante della sua soluzione, non si sa bene a che titolo. Abodi, che non perde occasione di straparlare, segue a ruota. Addirittura si organizza una riunione urgente al governo per chiarire la questione. Avessero avuto la stessa solerzia sui problemi veri, di queste Olimpiadi. Intendiamoci. Lo scandalo dei tedofori – che proprio noi sul Fatto Quotidiano abbiamo sollevato in tempi non sospetti, ben prima che diventasse un caso nazionale – è grave, soprattutto perché racconta tanto della gestione superficiale e per certi versi anche volgare da parte del Comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

