Milano-Cortina 2026 tedofori e consensi facili | la politica si indigna per l’Uomo Gatto ma non per i miliardi di perdite
L’assegnazione della torcia olimpica a Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse opinioni, tra critiche e approvazioni. Mentre alcuni evidenziano le polemiche legate alla scelta di figure non sportive, altri si concentrano sulle conseguenze economiche del progetto. Questa situazione riflette le complessità delle decisioni legate ai Giochi, tra simbolismo, interesse pubblico e investimenti, offrendo spunti di riflessione sui modelli di partecipazione e trasparenza.
La fiamma olimpica negata ai grandi campioni dello sport azzurro per finire nelle mani di vip e semivip, persino dell’Uomo Gatto. Una storia davvero italiana, troppo nazionalpopolare perché la politica non ci sguazzasse. Salvini cavalca il caso e si fa garante della sua soluzione, non si sa bene a che titolo. Abodi, che non perde occasione di straparlare, segue a ruota. Addirittura si organizza una riunione urgente al governo per chiarire la questione. Avessero avuto la stessa solerzia sui problemi veri, di queste Olimpiadi. Intendiamoci. Lo scandalo dei tedofori – che proprio noi sul Fatto Quotidiano abbiamo sollevato in tempi non sospetti, ben prima che diventasse un caso nazionale – è grave, soprattutto perché racconta tanto della gestione superficiale e per certi versi anche volgare da parte del Comitato organizzatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Perché tra i tedofori di Milano-Cortina 2026 c’è persino l’Uomo Gatto ma non tanti campioni olimpici
Leggi anche: Milano Cortina 2026, polemica tedofori. Fauner: “Hanno preferito l’Uomo Gatto”
Milano-Cortina, i campioni dimenticati: le news sul caso tedofori; Caso tedofori Milano Cortina 2026, la nota del comitato organizzatore: Ecco quali sono stati i criteri di selezione; Si incendia il caso dei tedofori delle Olimpiadi: polemiche e attesa per la Valtellina; Lo scandalo dei tedofori di Milano-Cortina: anche un ex dopato ha portato la fiamma, il regolamento olimpico….
Polemica tedofori, la Fondazione Milano-Cortina: "Processo nomine rigoroso e inclusivo" - La Fondazione Milano Cortina 2026 risponde alle critiche sulla scelta dei tedofori: "Nessuna gerarchia, il processo è rigoroso e inclusivo". sportmediaset.mediaset.it
Milano Cortina 2026, comitato organizzatore chiarisce caso tedofori: "Processo di individuazione condiviso e trasparente" - La Fondazione è intervenuta con una nota per 'porre fine a interpretazioni distorte e ricostruzioni arbitrarie riguardo al processo di selezione dei tedofori del Viaggio della Fiamma Olimpica' ... adnkronos.com
Fiamma olimpica Milano-Cortina, polemica sui tedofori: scontro politico a Trapani - A Trapani un consigliere comunale lancia pesanti accuse a una collega d'aula, tra i tedofori per le Olimpiadi di Milano- meridionews.it
La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 illumina il Sacro Monte di Varese. facebook
Federica #Brignone e il sogno Olimpiadi #MilanoCortina: "Non so se ci sarò..." x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.