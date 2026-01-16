milano cortina 2026 oltre 4 miliardi di euro tra benefici economici diretti e indiretti

Milano-Cortina 2026 si preannuncia come un evento di grande rilevanza per l’Italia, con benefici economici stimati superiori ai 4 miliardi di euro, tra effetti diretti e indiretti. Secondo uno studio di Oxford Economics, nel 2026 gli arrivi internazionali nel Paese potrebbero raggiungere circa 66,7 milioni, con un aumento del 9,3% rispetto all’anno precedente. Questi dati evidenziano il potenziale impatto positivo sull’economia e sul turismo italiani.

Parallelamente, la spesa turistica complessiva è stimata in aumento di circa 2,9 miliardi di euro. In questo contesto, i Giochi di Milano-Cortina 2026 assumono un ruolo centrale come catalizzatore di domanda, visibilità e investimenti. Il modello delle Olimpiadi diffuse e l'impatto sui territori. Uno degli elementi distintivi di Milano-Cortina 2026 è il cosiddetto modello delle Olimpiadi diffuse. A differenza dei grandi eventi concentrati in un'unica città, le sedi di gara saranno distribuite tra Milano, Cortina, la Valtellina, la Val di Fiemme e altre località del Nord Italia, con il coinvolgimento anche di Verona.

