Milano Cortina 2026 l' Arena sarà cuore pulsante delle cerimonie olimpiche

A 50 giorni dall'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, la Fondazione Milano Cortina ha annunciato i dettagli delle cerimonie di apertura e chiusura, tra cui i titoli, le visioni artistiche e i primi partecipanti di rilievo. L’Arena di Milano si conferma come il centro nevralgico di questi eventi, pronto ad accogliere momenti di grande significato per lo sport e la cultura italiana.

Alla presenza del presidente Mattarella, il 6 marzo l'anfiteatro scaligero ospiterà "Life in motion", la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali, lanciando un messaggio di inclusione e accessibilità A 50 giorni dall'inizio dei Giochi Paralimpici Invernali 2026, la Fondazione Milano Cortina ha svelato i titoli, le visioni creative e i primi grandi nomi che animeranno le cerimonie di apertura e chiusura. L'incontro si è tenuto a Palazzo Balbi, a Venezia, e ha visto la partecipazione istituzionale, tra gli altri, del presidente della Regione Alberto Stefani, del presidente del consiglio regionale Luca Zaia, del sindaco di Verona Damiano Tommasi, del commissario straordinario Giuseppe Fasiol e dei vertici del movimento paralimpico come Craig Spence, Giovanni Malagò e Marco Giunio De Sanctis.

Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, «Nessun evento lascerà un segno come questi giochi» - A 50 giorni dall’inizio dei Giochi Paralimpici Invernali sono state presentante le cerimonie di apertura e chiusura, la prima a Verona e la seconda a Cortina d'Ampezzo, ultimo atto in assoluto dei gio ... vanityfair.it

MILANO CORTINA 2026 all’Arena di Verona la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici con STEWART COPELAND e MEDUZA - Il 6 marzo all’Arena di Verona la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con “Life in motion”, un inno alla vita e al movimento. newsic.it

La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 illumina il Sacro Monte di Varese. facebook

Federica #Brignone e il sogno Olimpiadi #MilanoCortina: "Non so se ci sarò..." x.com

