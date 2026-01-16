Milano clochard morto di freddo | il terzo in pochi giorni

Negli ultimi giorni, Milano ha registrato il decesso di tre senzatetto a causa delle basse temperature. Questa crescente emergenza evidenzia la difficile condizione delle persone senza dimora in un periodo caratterizzato da condizioni climatiche estreme. È importante approfondire le cause e le soluzioni possibili per garantire maggiore sicurezza e supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano negli ultimi giorni in cui le temperature sono particolarmente rigide. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato oltre agli operatori del 118. Secondo i dati dell'Osservatorio sulle Persone Senza Dimora anno scorso sono morte 27 persone senzatetto. Si tratta di uno dei dati più alti del Paese. Secondo lo studio, la maggior parte delle morti avviene nei mesi invernali con il freddo che aggrava le già precarie condizioni dei senzatetto.

Clochard trovato morto per il freddo in via Padova - Un clochard di una quarantina d'anni è stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. msn.com

Clochard muore per il freddo a Milano, è il terzo in pochi giorni - Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. ansa.it

Milano, clochard muore di freddo. È il terzo caso

Clochard muore per il freddo a Milano, è il terzo in pochi giorni Un clochard di circa 40 anni e stato trovato morto stamani, probabilmente a causa del freddo, sotto un cavalcavia di via Padova a Milano. È il terzo senzatetto trovato morto a Milano negli ultimi gior - facebook.com facebook

Milano, allarme freddo: trovato morto un clochard in via Padova. È il terzo decesso in pochi giorni ift.tt/xGeQYnE x.com

