A Rozzano, un anziano di 70 anni è stato trovato senza vita in casa, con una ferita da arma da taglio. Durante l'intervento dei carabinieri, un giovane straniero di 21 anni, che minacciava il suicidio, è stato arrestato. La scoperta del corpo, nascosto sotto un mobile, ha portato all'apertura di un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto.

Un 21enne straniero minacciava il suicidio nell'appartamento di un 70enne a Rozzano. Intervenendo, i carabinieri hanno scoperto nell'abitazione a soqquadro il cadavere del proprietario nascosto sotto un mobile Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. E' accaduto nella notte tra giovedì e venerdì quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l'uomo ucciso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Milano, anziano trovato ucciso in casa con una coltellata: un arresto

